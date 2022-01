Motorista perde controle, e reboque que transportava cilindro tomba

As imagens mostram o momento que a carreta trafega em uma ladeira e depois dobra em uma rua, momento em que o reboque se solta e tomba na via com a carga na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa. A carroceria do veículo não teve dano e o motorista também não ficou ferido.

Conforme a Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará, foi registrado um Boletim de Ocorrência na unidade sobre o acidente.