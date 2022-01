Motorista perde controle de carro atropela duas pessoas e uma delas tem perna dilacerada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um motorista sem habilitação que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso no final da tarde desta segunda-feira, 17, minutos depois de perder o controle do carro e atropela duas pessoas na Avenida Antônio da Rocha Viana, bairro Vila Nova.

De acordo com informações o motorista causador do acidente dirigia o veículo Fird Ka, de cor vermelha, de placa OVG 5466. Ele atropelou primeiro um ciclista identificado pelo nome de Rodrigo em seguida atingiu o motorista de caminhão, Mateus Sombra de Queiroz, de 29 anos, que no momento em que foi atropelado estava na traseira do caminhão consertando o parachoque.

Com a violência do impacto do atropelamento, o motorista do caminhão tece uma perna dilacerada, sendo amputada no Hospital.

A Polícia prendeu o causador do duplo atropelamento que foi conduzido a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA.

