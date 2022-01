Motorista embriagado derruba muro e invade delegacia.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus (AM) – Um homem identificado como Altair Zani de Souza Júnior, de 42 anos, foi preso em flagrante na manhã deste domingo (2) após colidir com carro no muro do 6º Distrito Integrado de Polícia (6º DIP), na Avenida Noel Nutles, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O carro derrubou o muro e atingiu os veículos de policiais que estavam estacionados na garagem da delegacia. De acordo com os policiais, o homem estava embriagado e tentou fugir do local.

Na delegacia, foi constatado que Altair estava sob efeito de álcool. Ele foi autuado por conduzir veículo com capacidade pisicomotora auterada e direção perigosa de veículo.

Assista a reportagem com Cristina Carvalho e imagens de Henrique Alves.