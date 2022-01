Motorista embriagado causa morte de motociclista na virada de ano, em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Era por volta das 23 horas dessa sexta-feira, 31, na Estrada da Variante, em Cruzeiro do Sul, quando um acidente de trânsito resultou na morte do motociclista Sebastião Silva Neves, de 35 anos. Ele foi atingido por um carro conduzido por S.J.G.B, que foi preso em flagrante por apresentar visível estado de embriaguez alcoólica.

Sebastião seguia de moto na Variante quando foi atingido de frente pelo veículo que ia na direção contrária e entrou na contramão. A colisão foi tão forte que a vítima teve o pé arrancado. Ele chegou a ser levado com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Pronto-Socorro, mas morreu na unidade hospitalar.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro esperou no local e estava visivelmente embriagado. O comandante da PM, major Edivan, cita que homem foi submetido ao teste do bafômetro. “Foi feito o teste e confirmada a embriaguez. A vítima foi levada ao PS com múltiplas fraturas e morreu depois da entrada no Pronto-Socorro”, pontua o militar.

O delegado Heverton Carvalho explica que será feito o flagrante por homicídio e S.J.G.B será encaminhado para audiência de custódia neste domingo, 2. Dependendo do resultado da audiência, ele poderá ser encaminhado para o presídio.