Motorista e passageiro ficam presos em ferragens de carro após colisão com carreta

Ao g1 , a tenente do Corpo de Bombeiros disse que após o acidente, a população ajudou os passageiros do carro e os levaram à UPA.

“A gente chegou ao local, no carro havia mais ocupantes, que estavam no banco traseiro, mas eles não sofreram grandes lesões”, disse.

De acordo com a tenente, um dos passageiros do carro de passeio era um idoso. Ele ficou preso entre as ferragens e em todo momento, reclamou de uma dor de cabeça e precisou de ser imobilizado.

“Fizemos a retirada do senhor, que parecia ter mais idade. Como ele reclamava de dor na cabeça, optamos por fazer essa retida primeiro. Também retiramos o motorista, que aparentemente estava com uma fratura no fêmur e estava com bastante cortes no rosto. Ambas as vítima estavam concientes”, explica.

Colisão entre carreta e carro de passeio deixa passageiros preso às ferragens em Rondônia — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação