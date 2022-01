Motorista de micro-ônibus morre em acidente no Anel Rodoviário

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite desta quarta-feira (5/1), um motorista de um micro-ônibus suplementar morreu após o veículo capotar no Anel Rodoviário, próximo ao viaduto São Franisco, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Ainda não foi confirmados nome e idade da vítima.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo trafegava no sentido Vitória quando, “por algum motivo desconhedio até o momento”, segundo nota da corporação, colidiu com a mureta central da via e tombou totalmente. O capotamento fechou a via no sentido Vitória, com pista liberada apenas com sentido Rio de Janeiro.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que o veículo já atravessado na via impede o trânsito.

Ainda conforme os bombeiros, três guarnições da corporação foram enviadas ao local, confirmando a morte da vítima. Segundo testemunhas que estavam no local, o motorista do microônibus foi ejetado para fora do veículo e não apresentou mais nenhum sinal de vida desde então.

Não há sinal de outras vítimas no acidente, a príncipio, e não há informações de passageiros no ônibus no momento do capotamento.

