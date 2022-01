Motorista de aplicativo é feito refém por assaltantes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um motorista de aplicativo foi feito refém por assaltantes na noite desta terça-feira (11). O caso aconteceu por volta das 23h, no bairro Nossa Senhora de Fátima, zona leste de Manaus.

O caso foi atendido por policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Segundo informações da polícia, o motorista de aplicativo conduzia um carro HB20 branco, quando foi abordado por assaltantes, que o colocaram dentro do porta-malas.

Os criminosos levaram o carro com o motorista até a rua Brasil, no bairro Nossa Senhora de Fátima, quando foram cercados por outros motoristas de aplicativo que foram avisados do ocorrido e perseguiram os suspeitos. Encurralados, os assaltantes fugiram.

O carro foi retirado do local por serviço de guincho. A equipe da 13ª Cicom está no local fazendo as buscas pelos criminosos. Ninguém foi preso até a publicação dessa reportagem.