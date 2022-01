Motorista bêbado é preso após causar acidente com capotamento em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um grave acidente com capotamento foi registrado na madrugada desta segunda-feira (03/01), após um motorista bêbado bater em um carro de aplicativo no cruzamento da avenida Pinheiro Machado com rua Ananias Ferreira de Andrade, bairro Igarapé, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o carro de aplicativo modelo Fiat Argo de cor cinza, transitava na Avenida Pinheiro Machado com três passageiros a bordo, quando o motorista do veículo Fiat Strada avançou a preferencial.

Com a força do impacto, o carro de aplicativo acabou capotando, parando somente após destruir uma lixeira da região. O motorista não se feriu, mas três passageiros foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio do Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Leste.

O motorista que ocasionou o acidente, aparentava visíveis sinais de embriaguez, e ao realizar o teste do bafômetro o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para Central de Flagrantes, onde foi formalizado o registro da ocorrência.

