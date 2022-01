Motociclista morre durante colisão frontal entre motos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um motociclista de 58 anos, identificado como Sérgio Teixeira Carneiro, morreu tragicamente em decorrência de um acidente de trânsito na noite deste sábado (15), na Rua Goianésia, bairro Jardim Santana, região leste de Porto Velho.

De acordo com informações precisas obtidas no local junto aos policiais militares do batalhão de trânsito, a vítima transitando em uma motocicleta 50 cilindradas sentido Avenida Amazonas, quando ao passar sobre um quebra molas ele teria perdido o controle da direção e acabou invadido a contra mão batendo violentamente contra uma outra moto que seguia no sentido oposto.

Com a violência do impacto frontal, a vítima bateu a cabeça e morreu na hora sendo constatado por uma equipe médica do Samu que esteve no local. O local foi periciado e constatado que o motociclista teve traumatismo craniano e após o término o corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal. O outro motociclista teve leve escoriações e não quis receber atendimento médico permanecendo no local para passar as informações.