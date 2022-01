Motociclista bate a cabeça e morre após capacete abrir em batida

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta matou uma mulher de 50 anos na tarde deste domingo (16), em Bonito. Com a força da colisão, o capacete da vítima se soltou e ela bateu a cabeça.

De acordo com informações do site Bonito Mais, a mulher seguia pela rua Joana Sorta em direção a rua Pilad de Rebuá. Ela acabou sendo atingida de frente pela caminhonete que estava no sentido contrário. Com o impacto o capacete saiu da motociclista e foi lançado para longe. Na sequência, ela bateu com a cabeça no meio-fio da via.

A motocicleta ficou destruída a cerca de dois metros do corpo e o motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas, ao chegar no local, a mulher já estava morta em razão de traumatismo craniano grave.

O caso será investigado pela Polícia Civil.