Motoboy se recusa a ultrapassar 8h de jornada de trabalho e tem janta tomada das mãos por dono de lanche

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 13, mostra um desentendimento entre o dono de um lanche bastante conhecido na cidade de Rio Branco, Acre, e um entregador.

Na gravação, que tem pouco mais de dois minutos, o motoboy, ainda não identificado, conta que, entre as 19h e 3h da madrugada, trabalhou fazendo entregas para aquele local e teve um total de seis corridas.

O entregador também fez um relato em suas redes onde conta que o combinado era o dono pagar R$ 20 mais as taxas. Acontece que ao finalizar seu tempo de serviço e ir pedir para o empresário somar suas taxas foi informado que havia mais duas entregas. O jovem se recusou e o dono, chateado pela recusa do rapaz, disse que não pagaria os R$ 20 e ainda tomou da mão do entregador o lanche que seria seu jantar.

“Eu trabalho em uma moto alugada, a minha tive que vender o ano passado pra pagar uma dívidas. Só aceitei esse extra pq eu estou passando algumas dificuldades em casa (contas pra pagar e comida pra por na mesa), como a maioria de muitos brasileiros (sic)”, relata o entregador.

Revoltados os motoboys de Rio Branco estão programando uma manifestação com concentração na Praça do Juventus, às 22h.

Nossa equipe entrou em contato com o dono do lanche no fixo e também via WhatsApp onde a mensagem foi visualizada, mas até a publicação dessa matéria não obteve resposta. O espaço segue aberto caso ele queira se pronunciar.