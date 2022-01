Motivo da venda do SBT é exposto e até comprador bilionário vem à tona, segundo site: “Ninguém esperava”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O SBT está à venda e isso pode representar uma nova fase chocante na vida de Silvio Santos; entenda

O SBT pode ser vendido a qualquer momento para algum grande empresário pelo valor de R$ 1 bilhão. O maior tesouro de Silvio Santos tem passado por um dos momentos mais difíceis de sua história de 40 anos e a venda pode ser um bom negócio. Saiba o que motivou a movimentação do Homem do Baú e o que isso pode causar.

De acordo com o TV Pop, o valor de mercado do SBT não é mais tão interessante assim quando olhado de forma isolada, sem as outras empresas do Grupo Silvio Santos no pacote. O ‘valuation’ da emissora está cada vez mais baixo, por isso a venda pode ser benéfico para o veterano.

A Globo também é uma das emissoras que passam por dificuldades para se estabelecerem no mercado atualmente, e o SBT está em uma desvantagem ainda maior. A matéria também dá conta de que os estúdios pouco aproveitados do SBT na rodovia Anhanguera poderiam ser uma fonte muito maior de dinheiro.

Plataformas de streaming como a Netflix e a HBO Max não querem ter estúdios próprios no Brasil, por isso pagam a produtoras para terem suas séries nacionais. Silvio Santos, entretanto, ainda não estabeleceu esse tipo de contato com as empresas.

BANCO PODERIA COMPRAR EMISSORA

Existem muitos possíveis compradores da emissora. Um banco como Itaú poderia comprar o SBT e fazer suas publicidades de forma livre. Outros empresários também poderiam investir na transação, já que apesar de ter se tornado um canal menor, o SBT não deixaria de existir tão cedo.

POR QUE VENDER?

O que Silvio Santos descobriu e está muito ciente é que todas as decisões tomadas na emissora não poderiam mais ficar centradas nele. Ser dono e detentor de todas as batidas de martelo dentro da empresa não dão mais certo e por isso é necessário que exista um novo administrador.