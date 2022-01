Morte por influenza A ocorreu no final de dezembro em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher de 32 anos, ainda não identificada morreu, na terça-feira passada, 28, em decorrência das complicações causadas pelo vírus influenza A (H1N1). Apesar da morte ter sido há sete dias, somente hoje, 04, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou, após o resultado de exame feito no Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), em Rio Branco.

A vítima era moradora de Cruzeiro do Sul e de acordo com a secretária de saúde daquele município, Valéria Lima, a mulher, que estava com suspeita de covid-19, mas exames descartaram a doença, buscou a unidade de saúde algumas vezes antes de ser internada, pois os sintomas se assemelhavam ao do corona: febre alta, dor nas costas e dificuldade para respirar.

Ainda segundo a secretária, haverá uma investigação para saber qual vírus da influenza A circula em Cruzeiro do Sul. Além disso, falta medicamentos para pacientes que buscarem as unidades com sintomas gripais.