Morre Monique Piske, campeã brasileira de muay thai, aos 32 anos

Atleta foi encontrada em casa pelos pais na noite de domingo após sofrer um infarto

A campeã brasileira de muay thai Monique Janaína Piske, de 32 anos, foi encontrada morta no último domingo por seus pais em sua residência em Guaramim, no norte de Santa Catarina. De acordo com o portal ‘G1’, a irmã de Monique relatou que a atleta foi vítima de um infarto.

Em 2017, Piske conquistou o campeonato catarinense de muay thai na categoria até 71Kg e foi campeã brasileira em duas categorias (até 67Kg e até 71Kg). No ano seguinte, a lutadora foi a primeira do estado a lutar no Portuários Stadium, maior estádio de artes marciais do país.

Além das conquistas no muay thai, Monique Piske também foi campeã na Copa do Brasil de Kickboxing e no Joinville Fight Night de MMA.