Morre aos 29 anos velocista medalhista olímpico em acidente de carro

Deon Lendore morreu na última terça-feira (11) aos 29 anos após sofrer um acidente de carro na volta para casa. O velocista de Trinidad e Tobago retornava de um treinamento na Texas A&M University, no estado norte-americano do Texas.

O velocista teve como principal resultado na carreira a medalha de bronze no revezamento 4x400m nos Jogos de Londres em 2012, além de garantir a prata no Mundial de 2015, na China, e ouro no Japão no Mundial em 2019, na mesma prova.

“Deon levou a bandeira do país com orgulho, honra, patriotismo e uma vontade inabalável durante sua carreira, ajudando e inspirando muitos. Nós manifestamos nossas mais profundas condolências à família, amigos, companheiros de equipe, treinadores, clubes, à sua comunidade de Arima e a todos que o tenham conhecido. Hoje é um dia triste para o esporte olímpico de Trinidad e Tobago”, escreveu o Comitê Olímpico de Trinidad e Tobago.

O atleta ainda competiu por Trinidad e Tobago nos Jogos do Rio 2016 e Tóquio 2020.

Fonte: IStoÉ