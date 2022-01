Morre a cantora e pastora Ludmila Ferber, após longa batalha contra o câncer

-------- Continua depois da Publicidade--------

Morreu nesta quarta-feira (26), a cantora e pastora Ludmila Ferber, aos 56 anos, após uma longa luta contra um câncer no pulmão.

A cantora descobriu o câncer quando a doença já estava em estágio avançado, com metástases no fígado e nos ossos, tornando o tratamento cada vez mais complicado, levando a cantora a interromper o processo de quimioterapia, após a quarta tentativa.

A notícia foi confirmada por amigos da cantora, como Sarah Farias e Isadora Pompeo, que prestaram homenagem em suas redes sociais.

Ao longo de duas décadas e meia de carreira, Ludmila se consagrou como um dos maiores nomes da música brasileira.

A cantora foi responsável por dar voz a canções executadas à exaustão em todas as rádios e igrejas do país, como “Os Sonhos de Deus”, “Nunca Pare de Lutar”, “Ouço Deus me Chamar” e “Sopra Espírito”, além de colecionar em sua discografia uma longa sequência de álbuns de sucesso com as séries “Adoração Profética” e “Para Orar e Adorar”, incluindo o CD “Os Sonhos de Deus”, que vendeu mais de 500 mil cópias em todo o Brasil.

A equipe do News Gospel lamenta profundamente a perda da cantora.