Moradores do Ramal Tucumã se reúnem e compram concretos para taparem buracos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Moradores do Ramal Tucumã enviaram vídeos a equipe do Ecos da Notícia, neste domingo, 23, mostrando os reparos feitos por eles mesmos para terem trafegabilidade no local.

De acordo com eles, muitas promessas foram feitas durante a época de eleição, mas após assumirem os mandatos os políticos sumiram.

Cansados de esperar, eles se reuniram e compraram concretos e ajudando uns aos outros foram colocando nos buracos no ramal.

Veja o vídeo: