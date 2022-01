Moradores do Ramal Quixadá fecham Avenida Ceará reivindicando melhorias na comunidade

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os moradores do Ramal Quixadá, localizado no primeiro distrito de Rio Branco, Acre, interditaram a Avenida Ceará, em frente ao Terminal Urbano, reivindicando das autoridades melhorias na comunidade onde moram e a volta do ônibus que fazia linha naquela localidade.

De acordo com os manifestantes, a ação, que teve início nas primeiras horas da manhã desde segunda-feira, 10, só se encerrará após alguém da prefeitura comparecer ao local para uma conversa.

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Militar do Acre (PMAC) estão no local para organizar o trânsito, já que com o manifesto, no horário de pico, deixa o trânsito mais lento e as pessoas com ânimos exaltados.

O representante da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), José Assis Benvindo, esteve no local e conversou com os protestantes e se comprometeu a avaliar a situação e buscar, junta a prefeitura, solucionar os problemas enfrentados pelos moradores daquela região.