Moradores do Portal da Amazônia denunciam esgoto estourado e ruas com pavimentação inacabada 

Moradores da rua Pau D Arco, bairro Portal da Amazônia, região do Calafate, entraram em contato com a equipe do Ecos da Notícia para denunciar um serviço que seria para ser de benefício a quem reside naquela localidade, mas acabou se tornando um problema.

Em um vídeo, o morador, que não teve o nome divulgado, relata que a prefeitura fez uma intervenção para melhoria da rua, então onde era asfalto frio (concreto betuminoso, o qual é usinado a quente, mas tem sua aplicação a frio) que era o que não deixava a comunidade na lama, eles colocariam tijolos, porém o trabalho foi realizado em uma parte e outras não.

Agora, em tempo chuvoso eles precisam enfrentar a lama. Além disso, na rua que foi pavimentada com tijolo o esgoto estourou e passa o dia escorrendo na rua.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Rio Branco, que essa é uma das dezenas de ruas judicializadas, portanto a prefeitura não pode mexer enquanto a justiça não resolver o problema com a empresa que prestou o serviço.