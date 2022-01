Morador relata tensão durante incêndio em casarão:’só deu tempo de pegar minha vó e descer’

O imóvel que pegou fogo é um casarão antigo. Não há registro de pessoas feridas e agentes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) avaliam o imóvel na manhã desta quarta-feira (12).

A situação foi registrada por moradores e pôde ser vista de outros bairros, como o Garcia, por exemplo. O incêndio atraiu curiosos que observaram as chamas que atingiam o imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou nove caminhões para o combate às chamas. Um carro-pipa da prefeitura de Salvador também prestou apoio à operação, que controlou o fogo durante a madrugada. Uma perícia será realizada no imóvel e os detalhes do que provocou o incêndio ainda serão apurados.

Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) estiveram no local durante a madrugada e, a princípio, avaliaram que não há risco de desabamento. Os técnicos farão uma vistoria mais completa nesta quarta-feira e aguardam o resfriamento total das estruturas para análise.

Após as primeiras avaliações, os profissionais da Defesa Civil decidiram fazer um escoramento do imóvel. Durante a manhã foi possível ouvir estalos na parte interna do imóvel e a área em frente ao prédio foi isolada para evitar a passagem de pessoas a pé.

A Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) também foi acionada e interrompeu o fornecimento de energia na região durante a madrugada, por questões de segurança.

Após as chamas serem controladas pelos bombeiros, a empresa normalizou o serviço e, nas primeiras horas da manhã desta quarta, cerca de 67% dos imóveis estavam com o fornecimento regularizado. A empresa disse que aguarda confirmação do Corpo de Bombeiros, de que não há mais riscos, para retomar o fornecimento total de energia na região.

De acordo com moradores, os bombeiros precisaram acessar a garagem de um prédio vizinho para alcançarem o local do incêndio.