Morador de rua é morto a facadas enquanto dormia em Cruzeiro do Sul

Um morador de rua que ainda não foi identificado devido não portar nenhum documento, foi morto durante a madrugada deste domingo (02/01), por volta das 02:00hrs.

Segundo as informações repassadas ao Jornal Juruá Informativa, O autor do crime disse que a motivação foi devido dias atrás terem tido uma discussão, e na data de hoje, encontrou o mesmo dormindo na parada de moto táxi, e resolveu colocar um ponto final na desavença.

O morador de rua foi lesionado com várias facadas e teve a cabeça esmagada após receber várias pauladas de toras de madeira, vindo a óbito no local.

O acusado Joanisson Cruz Cavalcante, “Vulgo Gordo” de 24 anos. Reside no Bairro da Cobal próxima do Canal do Antônio de Paula, confessou que foi o autor do homicídio e já teria lesionado com arma branca, outros moradores de rua nos últimos dias.

A Polícia Militar prendeu o acusado em flagrante próximo ao local dos fatos, o mesmo foi conduzido a delegacia e será encaminhado ao presídio Manoel Neri da Silva