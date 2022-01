Menino se inspira em motoboys para levar almoço à irmã e viraliza na web: ‘Gosto do trabalho deles’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um menino de 11 anos se inspirou em motoboys de aplicativo para levar comida à irmã que mora a duas quadras da sua casa no interior de SP. A família do Vitor César de Andrade é do bairro Jardim Santa Esmeralda, em Sorocaba (SP), e se surpreendeu com a ideia do menino.

Ao g1, a mãe do Vitor, Márcia Regina Cunha, de 45 anos, contou que a filha mais velha se mudou para bem próximo da família e fez um combinado para os almoços dela.

“Minha filha se mudou e como ela tem uma bebê de 1 aninho e somente as duas que almoçam na casa dela, combinamos de eu fazer o almoço. Eu preparo e na maioria das vezes o Vitor leva de bicicleta. Ele pede, insiste em levar e sempre anuncia a chegada do pedido como se fosse um entregador”.

Na última semana, na segunda-feira (3), Vitor pegou um caderno e fez um desenho, igual ao das mochilas dos motoboys, colou com durex e mostrou à mãe.

“No dia seguinte, terminei o almoço e eu iria levar de carro pois estava chovendo, mas ele insistiu em leva. Então, esperei parar de chover e lá ele se foi com a mochila. No portão eu tirei a foto para mostrar ao pai dele e chegando na minha filha, ela me mandou mensagem”, conta a mãe.



Vitor pegou um caderno e fez um desenho, igual ao das mochilas dos motoboys e colou com durex — Foto: Arquivo Pessoal

A filha, Rafaela Regina Cunha, de 27 anos, recebeu a foto que a mãe havia tirado do irmão e postou nas redes sociais. No post, ela comenta que ele sempre grita quando chega no portão como se fosse um entregador de comida, só que a surpreendeu quando chegou com a mochila decorada.

“Ele fez esse desenho, colocou na mochila, simulando a bolsa de um motoboy. Chegou com o maior sorriso no rosto, todo orgulhoso”, relata a irmã.

“Eu gosto de falar igual o entregador na casa da minha irmã porque eu finjo que sou motoboy. Gosto do trabalho deles”, conta Vitor.



Vitor, Márcia (mãe), filha Milena e a outra filha Rafaela em Sorocaba — Foto: Arquivo Pessoal

A publicação viralizou nas redes sociais e a família não imaginava essa repercussão.

“O Vitor está amando toda essa história. Fiquei muito feliz com os comentários de carinho, pois ele estava apenas brincando enquanto muitas crianças da idade dele já estão trabalhando de verdade aí pelo Brasil a fora sem direito de brincar e estudar, isso é muito triste”.

O menino de apenas 11 anos já é um sonhador e pensa no futuro. Ao g1, ele conoua que já pensa na profissão que quer ter.

“Meu sonho mesmo é ser caminhoneiro, mas eu admiro muito a profissão de motoboy. Vai que um dia eu seja um”, conta.

“O Vitor é um sonhador e a cada hora ele brinca de algo novo e tem uma criatividade incrível. Também se espelha muito no pai”, finaliza a mãe.



“Meu sonho mesmo é ser caminhoneiro, mas eu admiro muito a profissão de motoboy, vai que um dia eu seja um”, conta Vitor — Foto: Arquivo Pessoal