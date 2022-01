Menino herói salva 2 pessoas no mesmo dia e recebe homenagem

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um menino herói de apenas 11 anos ficou conhecido nos EUA após salvar duas pessoas no mesmo dia. Ele faz boas ações inspirado no pai, que morreu no ano passado vítima da covid-19.

Primeiro Davyon Johnson salvou um colega de classe que estava se sufocando e horas depois resgatou uma mulher de um incêndio na casa dela. Tudo em menos de 24 horas.

O jovem herói é de Oklahoma, Estados Unidos e recebeu uma homenagem no mês passado.

Davyon Johnson foi nomeado membro honorário do gabinete do xerife e da força policial e também foi reconhecido pelo conselho de educação de sua cidade natal, Muskogee.

“Eu admiro meu pai”

Em 19 de agosto do ano passado, o pai de Davyon morreu de Covid-19. Ele tinha 52 anos. E as atitudes do pai inspiram o filho a ser como é e ajudar as pessoas.

Quando tinha 8 anos, Davyon viu o pai, Willie James Logan, entrar em um complexo de apartamentos em chamas em Muskogee para se certificar de que todos estavam seguros.

Willie não era bombeiro, mas fez a coisa certa naquele dia, disse Davyon. “Eu admiro meu pai”, afirmou o menino.

Como salvou o amiguinho

Davyon Johnson estava na Escola Pública Muskogee, onde faz a sexta série, em 9 de dezembro, quando um de seus colegas tentava abrir a tampa de uma garrafa de água com a boca e engasgou com ela.

“Davyon correu imediatamente e fez a manobra de Heimlich”, disse a diretora da escola Latricia Dawkins a um jornal local.

A manobra de Heimlich é um procedimento de primeiros socorros – que deveria ser ensinado em todas as escolas – no qual a pessoa faz compressões abdominais em alguém que está se sufocando.

Uma testemunha ocular disse que durante a manobra, o coleguinha “cuspiu a tampa da garrafa”.

Davyon contou que aprendeu a manobra de Heimlich no YouTube e que é importante saber como agir.

“Se alguém se encontrar na situação em que me encontrei saberá o que fazer”, afirmou o menino.

A diretora Dawkins disse que não ficou surpresa com a reação rápida de Davyon.

“Ele sempre diz que quer ser um EMT (Técnico de Emergência Médica), revelou.

Como salvou a senhora

Horas depois, o menino viu uma senhora com deficiência tentando sair de um incêndio na casa dela e correu para ajudá-la a sair da garagem e entrar em seu veículo.

“Pensei: ‘Ela não está se movendo rápido o suficiente’. Então, atravessei a rua e a ajudei a entrar em sua camionete”, contou Davyon a uma emissora de TV local.

Segundo a diretora, o menino é muito amado por seus colegas e professores.

“Ele é uma alma gentil” e “duplamente herói”, parabenizou Latricia Dawkins, a diretora da escola onde Davyon estuda.

Com informações do The New York Times