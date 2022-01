Menina de 2 anos morre após cair em poço enquanto brincava no quintal da casa da avó, em Roraima

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma menina, identificada como Ana Beatriz Abreu Veras, de 2 anos e 8 meses, morreu após cair em um poço enquanto brincava no quintal da casa da avó dela. O caso foi no Assentamento Fruto Verde, no município de Bonfim, região ao Norte de Roraima, nessa quarta-feira (5).