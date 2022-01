Menina de 2 anos morre após cair de bicicleta que havia ganhado de Natal

-------- Continua depois da Publicidade--------

A pequena Eloah Maiane Freire dos Santos, de 2 anos, morreu na quinta-feira (29) devido a uma infecção generalizada por conta de uma bactéria. A criança havia se ferido no último dia 25, após cair da bicicleta que havia ganhado de presente de Natal, em Santa Catarina. As informações são do G1.

De acordo com a família da menina, a mãe só percebeu o ferimento, nas partes íntimas da criança, quando a região apresentou inchaço no dia seguinte a queda. Reclamando de dores e com febre, Eloah foi levada a um hospital público.

No entanto, segundo Lucineide dos Santos, mãe da menina, a filha foi examinada superficialmente e recebeu remédios para a dor e febre. “Falaram que era uma íngua [inflamação]”, contou a mãe ao G1.

Na última segunda-feira (27), a região da ferida de Eloah amanheceu mais inchada e inflamada. Por isso, a família decidiu procurar um hospital particular. Na unidade de saúde, a pediatra informou que o pus na ferida estava endurecido e os pais precisariam dar banhos mornos para amolecê-lo.

“Deram duas opções para a gente: internar a nossa filha para fazer o tratamento por lá ou, então, fazer em casa”, conta. Sem convênio e sem condições financeiras de arcar com a internação, os pais optaram por tratá-la em casa.

A menina passou a noite sem conseguir dormir e na madrugada do dia 29 apresentou convulsões. Ela foi levada até um pronto-socorro público e chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Conforme a família, a menina precisou ser transferida para um hospital, mas não resistiu e morreu ainda na ambulância. Segundo os pais, a causa da morte foi um choque séptico causado por uma bactéria no sangue dela, devido à infecção na ferida.

O corpo de Eloah foi enterrado em Peruíbe, no litoral de São Paulo, na sexta-feira (31). Em entrevista ao G1, os pais da menina comentaram que não pretendem voltar para Santa Catarina, onde estavam morando.