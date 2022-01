Menina de 11 anos vítima de abuso sexual pede socorro à irmã em bilhete: ‘liga pra polícia agora’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem de 39 anos foi preso na zona leste de Manaus suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 11. A criança escreveu uma carta e entregou para uma irmã dela, contando detalhes dos abusos, conforme afirmou a delegada Joyce Coelho, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

De acordo com a delegada, a criança é neta da companheira do suspeito. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (10), no bairro Grande Vitória, no momento em que a menina havia ido até a casa da avó deixar alimentos a pedido da mãe dela.

“A avó dessa criança se mudou e estava na casa nova. A criança foi na casa antiga e era onde o suspeito estava fazendo mudança. No imóvel ele puxou a criança e tentou violentar. Em seguida, ainda marcou a vítima de morte caso ela contasse o que havia acontecido”, disse.

Ainda segundo a delegada Joyce Coelho, a criança não contou o caso para ninguém, mas escreveu uma carta e entregou para irmã dela relatando a situação, e disse que já tinha sofrido abuso outras vezes.

Após a mãe da vítima ficar sabendo da situação, um grupo de moradores agrediu o suspeito no bairro Grande Vitória, até a chegada de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Levado para a sede da Depca, o suspeito foi autuado em fragrante pelo crime de estupro de vulnerável. Ainda na tarde desta terça-feira ele deve seguir para uma audiência de custódia, segundo informou a delegada Joyce Coelho. Fonte: G1 AM