Mega promoção de passagens nos voos de Manaus: Ida e volta por apenas R$ 297

Os preços das passagens aéreas nos voos que decolam de Manaus continuam tentadores! Nesta quarta-feira (19), a companhia Azul oferece excelentes destinos e condições de pagamentos para viagens entre os meses de março e maio. Confira as opções, garanta suas passagens e boa viagem!

Para quem planeja viajar em março para o interior do Amazonas, a Azul faz promoção de passagens de ida e volta para Parintins por apenas R$ 297 (veja os detalhes na imagem abaixo), São Gabriel da Cachoeira por R$ 536 e Tabatinga por R$ 693. E o melhor: voando sem escala! A companhia também oferece passagens no voo direto para Porto Velho (RO) por R$ 353, além de te levar para Brasília (DF) por R$ 752 e para o Rio de Janeiro (Santos Dumont) por R$ 758.

O destaque de abril é a cidade de Santarém (PA), com passagens sendo vendidas pela Azul por R$ 638, no voo sem escala. A Azul também preparou ótimas oportunidades para viajar em maio. De Manaus para Belém (BA), por exemplo, as passagens de ida e volta, com as taxas de embarque inclusas, podem ser compradas por R$ 445 no voo direto. A empresa também te leva para Fortaleza (CE) por R$ 646, Belo Horizonte (MG) por R$ 697, São Paulo (Guarulhos) por R$ 749, Curitiba (PR) por R$ 754, Salvador (BA) por R$ 801, São Luís (MA) por R$ 895 e Aracaju (SE) por R$ 896.

Todos os valores apresentados nesta publicação incluem as passagens de ida e volta, mais as taxas de embarque. Os preços podem ser alterados a qualquer momento pelas companhias aéreas. As promoções não aplicam nos feriados.

Garanta aqui passagens Manaus/Parintins por R$ 297 (ida e volta)