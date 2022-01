MEDO: Motoboys se retratam com empresário e dizem que companheiro agiu de má fé

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo de uma retratação, após a manifestação em frente ao Máfia lanche, foi publicado nas redes sociais neste sábado, 15.

A manifestação, realizada na noite do dia 13, defendia um motoboy, após ele se sentir humilhado pelo proprietário do lanche, e foi feita de forma pacífica e com um ‘buzinaço’ das motocicletas. Mas o vídeo atual contraria o movimento em prol do rapaz e o acusa de má fé.

No vídeo aparecem dois supostos representantes da classe de motoboys de Rio Branco, Acre, se retratando com o dono do lanche. ”O motoboy, de certa forma, agiu de má fé”, diz um dos homens no início do vídeo, que mostra também empresário reconhecendo que se exaltou e pedindo desculpas.

Nossa equipe entrou em contato com um dos representantes que informou que eles [motoboys] fizeram isso, pois foram até a delegacia, e lá, foi dito que era necessário fazer uma retratação se não seriam processados, então de debaixo dessa ameaça, decidiram ir até o empresário.

“Houve excesso da nossa parte e entendemos, mas não podemos deixar de forma alguma baixar nossa cabeça perante ameaças de processo, nem de falar e repudiar a atitude vergonhosa, nojenta do dono do lanche com o entregador. Aquilo que ele fez, a forma como agiu, a ignorância, a truculência dele naquele momento não se faz nem com um cachorro. Isso a gente não pode deixar que se perca, não se pode deixar de olhar, a gente tem que mostrar pra sociedade o que aconteceu. Tivemos excesso e foi constrangedor pelo horário a gente reconhece, mas não podemos deixar de mostrar a atitude dele”, disse um dos administradores da Família Motoboy Acre, Arlei Lima.

O representante diz ainda que a retratação não foi contra o que mostrava no vídeo e que eles continuam repudiando e virando as costas para o que foi mostrado.

“Somos uma categoria que levou o Brasil nas costas durante a pandemia e queremos respeito. Que atitudes como aquela não se repita nunca mais. É por isso que fomos lá e até acabamos nos excedendo, mas a gente não volta atrás. Aproveitamos e pedimos desculpas a população dos arredores do estabelecimento pelos transtornos causados por conta da nossa manifestação. Estamos ao lado do entregador e pedimos total respeito, reconhecimento e valorização da nossa classe que tanto ajuda a população acreana e brasileira”, diz.

Ainda de acordo com o Lima, o outro representante se retratou e pediu desculpas por motivos pessoais, mas a categoria continua repudiando tal atitude.

“Por medo de represália e processo o irmão fez isso, mas em nenhum momento nós denegrimos a imagem e humilhamos o senhor César, fato esse que ele fez, no vídeo postado, na atitude de tomar o lanche e humilhar o motoboy. O que eles querem, forçando e fazendo a pessoa ir nas redes sociais pedir desculpas, é nos calar, nos enfraquecer e dar valor aos empresários, a quem tem, e nós pobres que estamos na luta nas entregas, querem calar nossa boca. Mas o vídeo da humilhação fala por si só e viramos as costas pra isso aí”, complementa.

De acordo com advogada Marília Gabriela Medeiros de Oliveira, especialista em direito administrativo e trabalhista, o entregador tem direito a ajuizar ação de reparação de danos morais, através de um advogado.

Também ouvimos o entregador, Taylon Souza dos Santos, 23 anos, que nos relatou que sua manifestação e indignação foi pela atitude grosseira do proprietário e por isso resolveu expor por se sentir humilhado. Além disso, ele ressaltou que, apesar do dono ter falado no vídeo que não pagaria os R$ 20, ele pagou as taxas e o acordo conforme combinado.

Sobre a acusação dos colegas de ter agido de má fé, Taylon disse que após a divulgação do vídeo dos companheiros junto com o empresário, também teve vontade de gravar outro vídeo, pois neste, o empresário estava se colocando como vítima e que ele estava recebendo muitas mensagens negativas, mesmo tendo sido ele o humilhado durante o trabalho.

Veja o vídeo divulgado no site Ac 24 Horas: