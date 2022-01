Médico Thor Dantas explica sobre a segurança dos testes de covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

Esclarecimentos foram divulgados por meio de vídeo nas redes sociais do professor.

O médico infectologista e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Thor Dantas, em vídeo publicado em suas redes sociais nesta terça-feira, 25, esclarece dúvidas sobre os testes rápidos de covid-19 e gripe. Segundo o médico, existem dois tipos de teste rápido: um que identifica anticorpos no sangue e outro que identifica a presença do vírus no corpo.

“Os exames para saber se você está com covid são os exames do nariz, você não deve fazer exame em ponta de dedo, esse exame em ponta de dedos é sorologia, é para ver anticorpos, e não esclarece se você está com covid ou não, naquele momento. Agora os exames de teste rápido de nariz, que usa o swab, o cotonete, quando eles dão positivo, eles confirmam que você está com o vírus. Não existe esse exame se confundir com gripe, influenza, e nem se confundir com dengue, ou com outras viroses. […] também esse exame não fica positivo por causa de vacina, se você foi vacinado contra a covid, isso não deixa seu exame de teste rápido positivo”, afirma Thor Dantas em seu vídeo.

