Mecânico é executado à tiros dentro de casa e na frente da sogra

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vilhena, que vem registrando assassinatos quase todos os dias, contabilizou mais uma morte violenta na noite desta quarta-feira, 10: o mecânico Júlio César Rodrigues, de 27 anos, foi executado a tiros dentro de sua casa, na rua 1.515, no bairro Cristo Rei.

Segundo apurou o FOLHA DO SUL ON LINE, os autores do crime chegaram em um carro branco, que ficou parado na esquina. Um dos assassinos andou a pé por cerca de 50 metros, passou por uma criança, filho de uma moradora, que brincava no portão e entrou na casa de arma em punho.

Ao encontrar Júlio César sentado na sala, bebendo cerveja com a sogra, o executor o atingiu com pelo menos três disparos. Esposa e amigos da vítima estavam dentro do imóvel, mas nenhum deles foi baleado.

Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local do ataque, a vítima já estava morta. A polícia faz buscas tentando localizar e prender os assassinos. O site segue acompanhando o caso.