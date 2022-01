Mc Mirella está vivendo romence com famoso e ex marido, Dynho Alves rebate: “O que eu tenho a ver com isso”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Fotos com o novo affair chegam a Dynho e ex-fazenda se pronuncia após suspeitas de traição

Após ter fotos divulgadas pela colunista Fábia Oliveira do Em Off, fãs de MC Mirella começaram a suspeitar que a funkeira estaria de romance com o ator Caio Castro.

As fotos foram tiradas quando a cantora desembarcou na Bahia para comemorar as festas de ano novo. Junto com os dois, Gabi Polez, Stéfani Bays, Kéfera Buchmann e os irmãos Jade e Léo Picon também foram curtir a chegada do novo ano.

Nas redes socias, internautas começaram a mandar publicações para o ex-marido da cantora, o ex participante da Fazenda 13, Dynho Alves, que afirmavam: “MC Mirella já está com Caio Castro”.

Como resposta o dançarino mandou: “O que eu tenho haver [sic] com isso?”. Essa resposta não passou batida e algumas pessoas repercutiram: “Já está revoltadynho”, fazendo uma alusão ao nome do ex-peão.

DIVÓRCIO MC MIRELLA E DINHO ALVES

Vale lembrar que Mirella e Dynho estão separados desde que o ex-fazenda teria traído a cantora na última edição da Fazenda com a influenciadora digial Sthe Matos. Achando a aproximação dos dois muito suspeita no reality, a funkeira resolveu pedir o divórcio enquanto Dynho ainda está confinado.

Após a eliminação, Dynho Alves e Sthe Matos afirmaram que a aproximação desses não se passava de amizade. Em entrevista a Lucas Maciel na “Cabine de Descompressão”, a influenciadora afirmou: “Eu não tinha dimensão que a nossa amizade poderia gerar tudo isso, se eu tivesse, não teria amizade nesse nível assim”.

Na mesma entrevista, Dynho Alves completou falando sobre a amizade dos dois no reality: “Nada foi além de amizade, além de carinho, além de proximidade, além de quando você tá muito mal a pessoa tá ali do seu lado”.

Mesmo com as declarações, Mirella não voltou atrás e seguiu no processo de separação.