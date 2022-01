Mazinho Serafim adquire nova máquina pesada para a Prefeitura de Sena Madureira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Através de articulação junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) gerido pelo Ministro Rogério Marinho, o Prefeito Mazinho Serafim (MDB) obteve a aquisição de uma nova máquina tipo Pá Carregadeira para auxiliar no trabalho realizado pela Prefeitura de Sena Madureira.

A nova máquina será utilizada nas ações de infraestrutura do município, bem como no trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Produção em prol dos produtores rurais. Garantindo mais celeridade nas ações realizadas pela gestão municipal, resultando em mais qualidade de vida aos municípes.

Contente em receber o novo maquinário, Mazinho externou seus agradecimentos ao Presidente Jair Bolsonaro, e ao Ministro Rogério Marinho. “É com alegria que informo a população de Sena Madureira que recebemos essa bela Pá Carregadeira como presente do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Agradeço de todo o coração ao Presidente Bolsonaro e ao ministro Rogério Marinho por estender a mão para ajudar nossa cidade. Iniciamos as tratativas e em menos de 60 dias fomos atendidos. Quem ganha com isso é a nossa população”, disse.

Também participaram da Solenidade de entrega, os Vereadores Sidiney Araújo (PP), Canário Roseno (PTB), a Secretária Municipal de Planejamento, Cláudia Teles, o Secretário de Obras, Fabrício Moreira, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Douglas Araújo, o Secretário Municipal de Produção, Ecinairo Carvalho (xuxa), e o ex-vereador Railton Ramos.