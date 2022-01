Matrículas para a rede municipal de Rio Branco iniciam nesta segunda-feira, 17

-------- Continua depois da Publicidade--------

Começa amanhã, 17 de janeiro, as inscrições na rede municipal de Rio Branco para as crianças com idade para ingressar no ensino infantil.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial ou pelo site no http://www.riobranco.ac.gov.br/. As vagas são para crianças com idade mínima de dois anos para creche, quatro anos para o Pré-Escola I e cinco anos completos para o Pré-Escola II ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

Para realizar a inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento ou RG da criança;

Se for o caso, Cartão Auxílio Brasil;

Se for o caso, cópia do Laudo Médico, para criança, pais ou responsáveis com deficiência.