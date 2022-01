Mario Frias critica Ivete Sangalo após cantora incentivar gritos contra o Bolsonaro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Por meio de suas redes sociais, o secretário chegou a dizer que Ivete é “escrava dos caprichos da elite artística arrogante”

Após a cantora Ivete Sangalo dizer em show para que fãs que cantavam “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*” gritassem mais alto, Mario Frias – que desde de junho de 2020 comanda a Secretaria Especial da Cultura, do governo de Jair Bolsonaro – decidiu criticar a atitude da artista.

Em seu Twitter, Mario Frias chamou Ivete de “animadora de militante esquerdista” e disse que ela “é escrava dos caprichos da elite artística arrogante”.

A rainha Ivete passou todos os anos de roubo generalizado petista, como meio de impor uma ideologia abominável, no mais absoluto silêncio. Hoje, presta-se ao ridículo papel de ser animadora de militante esquerdista, pois é escrava dos caprichos da elite artística arrogante. pic.twitter.com/uBkamszaW0 — MarioFrias (@mfriasoficial) December 31, 2021

O show em questão aconteceu no Rio Grande do Norte no dia 29 de dezembro e após o público cantar: “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*, Ivete retrucou “Não ouvi”. Em seguida ela chegou a incentivar que eles cantassem mais alto: “Tá baixinho”. A cantora também pulou e dançou no palco dizendo “(Ele) Vai acabar escutando de tão alto que foi”. Ela foi aplaudida por fãs.

Entretanto, apoiadores do presidente criticaram o posicionamento da artista subindo a tag #IveteVaiTomarNoCool, que chegou a ficar em quarto lugar nos Trending Topics do Twitter.