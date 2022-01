Marinha informa que inquérito vai apurar causas do deslizamento em Capitólio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Incidente deixou ao menos 15 vítimas e 1 pessoa morreu, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Três pessoas foram encaminhadas em estado grave para Santa Casa de Passos.

Pedra desliza sobre turistas em Capitólio.

A Marinha do Brasil informou que um um inquérito será instaurado para apurar as causas do deslizamento de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais, atingiu três embarcações com turistas neste sábado (8).

Veja momento do deslizamento:

Imagens mostram momentos após pedra atingir lanchas em Capitólio, MG

Em nota, a Marinha informou que equipes de buscas e salvamento foram enviados para o local “imediatamente”.

O acidente ocorreu no condomínio Escarpas do Lago. A localidade fica perto do município de São Roque de Minas.



Confira a íntegra da nota da Marinha

A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento de um acidente, no fim da manhã de hoje, após deslizamento de rochedo atingir embarcações que navegavam a região dos cânions, em Capitólio-MG.

A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local.

Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido.