Marido não gosta de comer só arroz e feijão e agride grávida de 8 meses Mãe da vítima acionou a polícia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem, de 49 anos, acabou levado para a delegacia da cidade de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande, após agredir a esposa grávida de 8 meses, nessa terça-feira (25).

A mãe da vítima acionou a polícia por volta das 18h40, quando a filha pediu ajuda depois de ser agredida pelo marido, que teria chegado à residência do casal embriagado e ao saber que só tinha arroz e feijão para o jantar ficou irritado e bateu na mulher.

A vítima contou já ter sido agredida em outras ocasiões pelo marido, mas não se sabe se há registros de boletins de ocorrência feitos contra ele. O autor foi levado para a delegacia.

Denuncie, não se cale!

Existem dois números para contato: 180, que garante o anonimato de quem liga, e o 190. Importante lembrar que a Central de Atendimento à Mulher (180), é um canal de atendimento telefônico, com foco no acolhimento, na orientação e no encaminhamento para os diversos serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres em todo o Brasil, mas não serve para emergências.

As ligações para o número 180 podem ser feitas por telefone móvel ou fixo, particular ou público. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante os finais de semana e feriados, já que a violência contra a mulher no Brasil é um problema sério no país.