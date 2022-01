Marido mata esposa com facada no pescoço e entra para dentro de casa deixando a vítima morrendo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um crime de feminicídio ocorreu neste domingo (02), na linha P48, zona rural de Alto Alegre dos Parecis RO.

Segundo informações a vítima Vanusa da Silva, 48, anos havia entrado em discussão com marido, momento que este por volta das 07 horas se apossou de uma faca e partiu para cima da vítima golpeando no pescoço fazendo corte profundo.

A vítima caiu no chão e começou a se debater, o marido friamente observou a vítima morrendo e adentrou na casa, neste momento o mesmo ligou para seu pai e contou o que havia ocorrido.

O pai do autor do crime convenceu o mesmo a se entregar para polícia, assim o fez, a PM foi acionada e compareceu no local, o homem estava dentro de casa aguardando a chegada da polícia e a vítima morta no chão.

A Polícia Técnico Científica foi acionada e compareceu ao local, foi feito os trabalhos periciais e em seguida liberado o corpo para funerária, o homem foi preso com a roupa usada no crime e suja, o mesmo foi conduzido para delegacia de polícia civil de Santa Luzia RO.

Fonte Rondônia News