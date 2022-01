Marido mata e esquarteja mulher na noite de Natal

-------- Continua depois da Publicidade--------

O pedreiro Assuero Severo, foi preso após confessar ter matado e esquartejado a esposa Cláudia Almeida dos Santos no Dia de Natal em São Paulo. Após o assassinato, o homem fugiu para a Bahia com as duas filhas.

Câmeras de segurança gravaram o pedreiro carregando parte do corpo da mulher em sacos plásticos, ao 12h15 do dia 25. Horas depois, ele carregou o restante em uma mala preta. Foi assim que o assassino se livrou do corpo da mulher, com quem era casado havia 18 anos e teve duas filhas.

O pedreiro disse que matou a mulher porque tinha sido traído. A filha caçula, de 4 anos, estava dormindo quando ele esfaqueou Cláudia e esquartejou o corpo, logo depois da ceia. Assuero chegou a dizer aos parentes da mulher que ela tinha ido embora com o amante.

Dias depois do crime, ele foi para a cidade de Tremedal, na Bahia, com as duas filhas. Lá, ele procurou a polícia e confessou o crime.

“Eu fiquei bem surpreso, assim, com a frieza dele. Tenho quase 20 anos de profissão e não lembro de uma pessoa tão fria assim”, disse o delegado, Luis Gustavo Dutra.

O trabalho da polícia de São Paulo agora é para tentar localizar o corpo da Cláudia. Uma parte foi jogada num córrego, na Zona Leste, perto da casa do casal. Uma outra parte foi levada pelo criminoso para um matagal, na mesma região, a sete quilômetros.

Segundo parentes de Cláudia, o marido fazia ameaças. “Ele só falava que ele não ia deixar assim, que se ela não ficasse com ele, com outro ela não ia ficar, mas ele a maltratava com a boca, falava muita coisa pra ela, xingava ela”, conta a prima de Cláudia, Silvia de Carvalho.

O pedreiro teve a prisão temporária decretada pela justiça e deve ser transferido para São Paulo na segunda-feira (3) .