Marido joga gasolina e ateia fogo na própria esposa grávida

Na madrugada desta segunda-feira, 17, na Vila do Carmo, uma mulher de 22 anos, foi queimada viva, no município de Cametá, região nordeste do estado. De acordo com as primeiras informações, a mulher estaria grávida de seis meses e o seu próprio marido seria o responsável por jogar gasolina e atear fogo.

O suspeito foi identificado como Mizael Braga Caldas, de 30 anos, que fugiu logo após cometer o crime.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Cametá, onde recebeu atendimento. O estado de saúde da vítima não foi informado e nem a motivação da tentativa de homicídio. A polícia continua realizando diligências para tentar prender o suspeito.

O Impacto com informações Romanews