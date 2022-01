Marido de Rita Lee publica foto da cantora careca e emociona fãs

-------- Continua depois da Publicidade--------

A artista de 74 anos passa por um tratamento contra um câncer no pulmão; Roberto de Carvalho fez homenagem à parceira

Juntos há 45 anos, Rita Lee e Roberto de Carvalho são um casal referência no mundo do rock brasileiro. Neste primeiro dia do ano, o músico publicou em seu Instagram uma foto ao lado da parceira, que está careca e passa por um tratamento contra um câncer de pulmão.

Eles, que têm três filhos, posaram com uma torta de morango e velas do número 74, a idade que a diva completou nessa sexta-feira (31/12), e receberam diversos comentários amorosos. Confira:

Em um post anterior, Roberto escreveu: “Que ano difícil meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência. Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre.”

Rita Lee descobriu o tumor no pulmão esquerdo em maio, após um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein. Logo em seguida, deu início aos tratamentos de imunoterapia e radioterapia.

Em setembro, ela lançou sua primeira música inédita em quase uma década. Com produção do DJ Gui Boratto, liberou ao público a faixa Change. A artista também foi tema de uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo.