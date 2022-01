Mariana Rios diz que não pegou ninguém em Noronha e é sua própria “velha da lancha”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mariana Rios postou fotos lindas em Fernando de Noronha nos primeiros dias do ano. Ao lado de muitos famosos, a artista deixou seus seguidores com uma pulga atrás da orelha sobre a possibilidade de ter se relacionado com alguém durante a viagem. Em uma caixinha de perguntas do Instagram, porém, Mari afirmou que não é de “sair beijando” e brincou com o termo “velha da lancha”.

“Claro que esse termo é uma brincadeira, mas que no fundo me sinto feliz. Várias vezes li comentários em minhas fotos e em sites totalmente machistas relacionando minhas conquistas a homens, como se a viagem, a bolsa, o carro, a casa, tudo que conquistei tivesse partido de um homem para mim. É muito ruim ler isso”, iniciou ela, que garante bancar as contas sem precisar de ninguém para fazer o que quer.

“Fico feliz em ser uma mulher independente. Tanto financeiramente como emocionalmente. E poder proporcionar coisas para minhas amigas, pessoas que amo! Momentos de alegria. Isso não tem preço”, continuou a artista.

Depois de falar das contas, um seguidor foi mais direto e questionou se ela “pegou alguém” em Noronha. Foi aí que Mariana deixou claro que não é de se relacionar dessa forma. “Nunca fui de sair beijando por aí. Não tenho absolutamente nada contra quem faça. Mas é meu jeito mesmo, sabe? Até para beijar alguém sinto que preciso ter uma relação de carinho, muita vontade e sintonia. Meu objetivo nessa viagem era outro. E ele foi realizado com sucesso”, opinou.

Fonte:Yahoo!