Marco Pigossi revela que Silvio de Abreu pedia que atores gays não se assumissem

O ator Marco Pigossi revelou, em entrevista a revista Piauí, que o ex-diretor de dramaturgia da Globo, Silvio de Abreu, pedia que os atores gays não assumissem sua sexualidade ao público.

Em 2010, o ano em que emendei Caras & Bocas direto para a novela Ti Ti Ti, li uma entrevista do Silvio de Abreu, autor de telenovelas e então diretor de dramaturgia da Globo, na Folha de S. Paulo. Ele dizia que atores gays não deviam assumir sua sexualidade publicamente, pois as donas de casa e telespectadoras em geral enxergam o galã como ‘machão’”, disse ele.

Marco Pigossi contou que o posicionamento do diretor de novelas o marcou. “Ele dizia que um ator assumido era um ‘bobo’, pois a revelação fatalmente prejudicaria sua carreira. Foi uma entrevista muito marcante para mim. Era uma declaração clara de que não era bem-vindo que um ator homossexual abordasse o assunto em público – e isso vinha da boca de uma figura de grande proeminência na emissora”, disse ele.

De acordo com Marco Pigossi, o posicionamento da emissora fez com que ele desenvolvesse um verdadeiro pavor de que sua sexualidade viesse à tona. “Eu vivia numa atmosfera de temor. Sonhei inúmeras vezes que os diretores da novela me chamavam no set para dar uma prensa, dizendo assim: ‘Pigossi, você precisa ser mais machão… Seu personagem está ficando gay’.”, contou ele em entrevista.

ATOR PÕE FIM EM CONTRATO COM A GLOBO E ASSUME NAMORO

Ator, produtor e com uma série de sucessos na Globo, Marco Pigossi é apontado como um dos maiores artistas de todo o Brasil. Em novembro do último ano, o galã de 32 anos roubou à cena e viu seu nome na boca do povo ao assumir um relacionamento com Marco Calvani, cineasta italiano.

Em meio a tanta repercussão, o famoso finalmente quebrou o silêncio e abriu o jogo sobre sua sexualidade. Durante uma entrevista à revista Piauí, dirigida pelo repórter João Batista Jr., Pigossi afirmou que ser estrela na emissora carioca lhe obrigou a esconder quem realmente era por anos.

Pela falta de referências gays na família, o ator teve medo, crise de pânico e detalhou que chegou a viver um romance às escondidas por cerca de oito anos.

Assim, o ator tomou a decisão de trabalhar a questão da aceitação e fez uma série de mudanças em sua vida. Segundo ele, o fim do contrato com a Globo veio em meio a essas reflexões.

Sem medo de expor quem realmente é, Marco Pigossi conheceu o atual namorado em Provincetown, pequena cidade dos Estados Unidos, e aparentemente está feliz da vida