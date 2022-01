Marceneiro salva casal de amantes da morte após esposa chegar armada em motel do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

A suposta traição ocorida na capital acreana, Rio Branco já alcançou mais de 1 milhão de visualizações na internet. Um marceneiro que trabalhava no Motel resolveu expor a situação após perceber que a vitima da traição estava armada.

O marceneiro relata que desconfiou da situação quando uma mulher desceu do Taxi com um revólver calibre 38 e estava ameaçando por fim na vida dos amantes. Neste momento o marceneiro tomou a atitude de ligar para o quarto e contar o perigo que o esposo estava passando referente a sua mulher armada do lado de fora.

Ao ligar para o esposo, ele imediatamente sobe para o forro do Motel enquanto um outro servidor entra no quarto simulando uma relação a dois com a suposta amante.

A mulher ao entrar no quarto armada, não encontra seu marido, mas encontra o servidor na cama com a amante. Ela lamenta a situação e pede desculpas pelo inconveniente e relatou ter pensado ser o seu marido que estava no local.

