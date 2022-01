Maraisa dar cantada em Sérgio Marone e ator reage: “Nunca diga nunca”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Neste último domingo (09), Maraisa, 34 anos, usou seu Twitter e mostrou que está de olho em alguns ‘boys’ por aí e que deseja encontrar um novo amor. A cantora, irmã de Maiara, então decidiu passar uma cantada em Sérgio Marone, 40, e foi surpreendida com resposta.

Primeiro, Maraisa foi até o perfil de Sérgio, no Twitter, e comentou em uma publicação: “Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui?“. Na sequência, em um papo mais íntimo com o seus fãs, lamentou e disse que não teria uma chance com o ator: “Eu aqui viajando, né? Eu jamais teria chances com o Sérgio Marone, jamais.“, lamentou.

Arrependida, Maraisa apaga publicação

O tuite foi motivo para que os fãs ficassem eufóricos e já começassem a shippar o ator com a cantora. Por esse motivo, ela decidiu apagar a publicação.

Momentos depois de ter excluído o que publicou, Sérgio surpreendeu a todos e respondeu a cantora. Acontece que, antes o bonitão estava fazendo uma live e os fãs da sertaneja foram dá uma forcinha para ela.

Confira:

Por fim, no Twitter, Sérgio se dirigiu a Maraisa e escreveu: “Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops!, apagado Maraisa. Nunca diga nunca.”. A cantora, por sua vez, respondeu: “Eu apaguei porque achei que você nunca fosse ver.“, disse envergonhada.

Fãs shippam ‘casal’

Após a troca de mensagem entre os famosos, os seguidores ficaram ainda mais eufóricos e estão animados com a possibilidade de um novo casal. Vale lembrar que, a cantora está solteira desde o fim do relacionamento com Fabrício Marques.

Fonte: PaiPee