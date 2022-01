Manchester United prepara oferta de R$ 728 milhões por substituto de Pogba

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ciente de que Pogba deixará o clube ao fim da temporada do futebol europeu, o Manchester United está mapeando o mercado e pode oferecer uma quantia de 115 milhões de euros por um dos grandes volantes da Premier League.

Ganhando cada vez mais destaque com a camisa do West Ham, o jovem Declan Rice é o escolhido para ser o substituto de Pogba na próxima temporada. O inglês é titular da seleção principal da Inglaterra e encontra-se na mira de mais clubes. No entanto, o destino será mesmo o Man United.

O interesse do Manchester United no futebol de Rice vem de há muito tempo, mas conversas, de fato, nunca aconteceram, já que o West Ham tem grandes pretensões dentro da liga e não deseja perder seus grandes nomes.

De toda forma, o clube de Londres nada poderá fazer em caso de uma irrecusável proposta de 115 milhões de euros ao clube de Old Trafford – como informa o jornal The Sun, da Inglaterra.

Fonte: Fanáticos