“Mancada” faz ladrão ser preso

Um ladrão acabou preso, na noite desta segunda-feira (17), por um motivo curioso: um policial militar percebeu que o meliante mancava e relacionou o fato a uma ocorrência de furto na qual o autor estava com o pé machucado e mancava. Abordado, o homem acabou confessando a autoria do crime.

O caso ocorreu em Matão, por volta das 19h50 desta segunda. O criminoso foi abordado no Parque Ecológico da cidade durante as investigações de um furto a uma farmácia de manipulação quando se depararam com o autor.

A ação havia sido registrada pelo circuito de segurança do estabelecimento, mas não era possível a identificação do criminoso pelo rosto. Foi então que os policiais perceberam as tatuagens nas pernas do suspeito, que também estava mancando.

Confirmado

Indagado a respeito do furto, o meliante informou que, na madrugada deste domingo (16), entrou na farmácia e furtou aproximadamente R$ 250, que estavam no caixa.

Diante dos fatos, foi conduzido ao Plantão da delegacia e prestou esclarecimentos. Depois de ouvido e qualificado pela 31ª vez por furto, o criminoso foi liberado e responderá pelo crime em liberdade.