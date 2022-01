Manaus se prepara para possível cheia histórica em 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – Um pacote de ações para combater os danos causados pelo inverno amazônico e a possível cheia histórica do rio Negro deste ano foi anunciado hoje em Manaus. As medidas serão realizadas pela Prefeitura de Manaus em diferentes pontos da cidade, para garantir a qualidade de vida da população manauara. Entre as principais ações, estão os serviços de drenagens profunda, desobstruções de bueiros entupidos e assoreamento de igarapés e galerias.

“Hoje, iniciamos um pacote de ações na cidade de Manaus. Ela vai ser contínua com a desobstrução de bueiros e galerias, já nos preparando para aquilo que se avizinha ser uma grande enchente. Estamos há mais de 2 metros de diferença do mesmo período do ano passado, ano que foi registrado a maior cheia da história. Isso causa preocupação, por isso, vamos fazer uma ação com todas as secretarias, pois a intenção é minimizar ao máximo os efeitos dessa enchente para a população da cidade de Manaus”, informou David Almeida, prefeito de Manaus.