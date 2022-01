Maju Coutinho invade o Jornal Nacional às pressas e anuncia tragédia sem fim ao país: “Morte”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Maju Coutinho comanda o Fantástico e surgiu às pressas no Jornal Nacional para apresentar ao público os destaques do programa

Na noite deste domingo (16), a Globo exibirá mais uma edição do programa Fantástico, o famoso Show da Vida. Maju Coutinho foi a escolhida da vez para invadir o JN às pressas e apresentar os destaques da atração. “O Fantástico de amanhã traz um alerta: o avanço de grupos neonazistas no Brasil”, chamou Flávio Fachel.

Após a passada de bastão, a jornalista começou falando sobre uma tragédia envolvendo a humanidade: “Investigações da polícia descobrem armamento pesado e planos de ataque movidos por ódio e racismo. Treinamento para-militar, armas de guerra, objetos e símbolos nazistas e a violência de grupos mascarados”.

Maju Coutinho apresentou destaques

“Chuva, frio, ventania, Nossos repórteres vão trazer detalhes da aventura de alto risco que terminou com dezenas de pessoas resgatadas de uma montanha no interior de São Paulo. A história do piloto que em poucos minutos escapou da morte duas vezes”, prosseguiu Maju Coutinho com mais destaques no ar.

Na sequência, o assunto foi natureza, no qual Maju falou tanto de coisas ruins quanto de coisas boas. “O acidente em Capitólio pode se repetir em outras áreas turísticas de cânions? O Fantástico foi conferir. E olha a coragem dessas iguanas, É o novo episódio de Planeta Perfeito”, anunciou Maju Coutinho no JN.

E finalizou a apresentação

“Uma viagem inacreditável: balões escapam das mãos do aniversariante. E não é que o Welington, que mora em outro estado, há 620km, encontrou os balões? O final dessa história, você vai ver amanhã no Show da Vida. É Fantástico, é logo depois do Domingão com Huck, você vai ver”, finalizou a apresentadora.