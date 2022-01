Mais de meia tonelada de frango estragado é apreendida durante fiscalização em estrada do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

PRF-AC informou que mercadoria estava estragada e foi levada para a Vigilância Sanitária para incineração. Apreensão foi feita durante a Operação São Sebastião, em Xapuri, na manhã desta quinta-feira (20).

Frango foi apreendido na manhã desta quinta-feira (20) na BR-317, em Xapuri.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) apreendeu, no final da manhã desta quinta-feira (20), mais de meia tonelada de frango impróprio para o consumo. A mercadoria era transportada na carroceria de uma caminhonete e foi apreendida no km 237 da BR-317, no posto de fiscalização de Xapuri, interior do Acre.

A PRF-AC fez a abordagem ao motorista e achou o alimento estragado na parte de trás do veículo. A ação ocorreu durante a Operação São Sebastião.

Ao todo, segundo a polícia, foram apreendidos 660 quilos estragados de frango. A mercadoria saiu de Brasileia, no interior, e seria distribuída em Rio Branco.

O alimento foi levado para a Vigilância Sanitária para incineração.