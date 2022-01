Mais de 800 doses de vacina contra Covid-19 são aplicadas no segundo dia de mutirão

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com o objetivo de completar o esquema vacinal da população acreana, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) iniciou em Rio Branco, na última segunda-feira, 24, um mutirão de vacinação contra a Covid-19. Essa ação faz parte de uma estratégia do governo para tornar a vacina mais acessível em diversos pontos do estado.

No segundo dia de imunização no Palácio Rio Branco ocorrido nesta terça-feira, 25, mais de 800 doses de imunizante foram aplicadas, número superior ao primeiro dia, quando foram aplicadas 585 doses pela equipe do Programa de Imunização Nacional (PNI), que desde o início da campanha de vacinação no estado vem se desdobrando para garantir a imunização da população.

O mutirão vai até a próxima sexta-feira, 28, e ocorre das 16h às 20h. Podem se vacinar com primeira, segunda e terceira as pessoas acima de 12 anos, que devem levar documento oficial com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e carteira de vacinação.

A coordenadora estadual do PNI, Renata Quiles, explica que o mutirão é uma ação que tem como objetivo completar o esquema vacinal da população: “Esse evento vai possibilitar que as pessoas possam completar seu esquema vacinal, no segundo dia de ação aplicamos 802 doses de vacina e nenhum frasco foi desperdiçado”, conclui.